Мужская Суперлига: результаты игрового дня 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, состоялись матчи 25-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 25-й тур, 7 февраля:

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (22:25, 18:25, 22:25);

АСК (Нижний Новгород) — МГТУ (Москва) — 3:0 (25:18, 25:20, 25:19).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.