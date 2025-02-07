Женская Суперлига: результаты игрового дня 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, состоялся первый матч 22-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 22-й тур, 7 февраля:

«Протон» (Саратов) — «Локомотив» (Калининградская область) — 2:3 (25:20, 19:25, 19:25, 25:17, 10:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».