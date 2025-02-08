44-летний волейболист Никоненко возобновил карьеру в АСК

44-летний волейболист Виктор Никоненко принял решение возобновить игровую карьеру. Он будет выполнять функции играющего тренера в нижегородском АСК. Центральный блокирующий уже попал в заявку на вчерашний матч Суперлиги с МГТУ.

«Конечно, это такое достаточно интересное событие в мире волейбола. 44 года человеку, и он сам готов вернуться на площадку. Наверное, это о многом говорит. Уже с октября Виктор тренировался и помогал нашей команде в тренировочном процессе, на вечерних занятиях. Он большой профессионал, держит свою форму на определённом уровне. И если, конечно, надо, мы им воспользуемся. Но в душе надеюсь, что до этого не дойдёт и Виктор Николаевич просто будет выходить на построение, слушать гимн вместе с игроками и потом возвращаться на тренерскую скамейку, уже оттуда помогая мне во время матча. Спасибо Виктору Николаевичу, что он согласился и пошёл на этот шаг», — прокомментировал событие главный тренер нижегородского клуба Андрей Дранишников.

Никоненко завершил игровую карьеру по окончании сезона-2022/2023, после чего стал старшим тренером АСК.