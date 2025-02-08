«После матча выдохнули». Волейболист АСК Захватенков — о победе над МГТУ

Центральный блокирующий нижегородского АСК Александр Захватенков прокомментировал победу своей команды в матче с московским МГТУ (3:0) в рамках Суперлиги.

«После матча в первую очередь мы выдохнули, потому что понимали важность этой игры, чтобы подняться выше в турнирной таблице. Задачу на сегодня мы выполнили, сейчас чуть-чуть отдохнём и будем двигаться дальше, настраиваться на встречу с «Динамо».

Самым сложным в матче, наверное, было понимание ответственности этой игры, потому что она выводила нас на одну строчку вверх и приближала к плей-офф. Не то чтобы мы сильно переживали, но чувствовали определённый груз ответственности. Мы разбирали немного других людей перед матчем, но появился новый связка у них, который заменил Казбанова. По нему информации именно в МГТУ особо не было. Готовились к Аношко, но выпустили другого связку. Могу в целом сказать, что справились», — отметил Захватенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.