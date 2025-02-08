«После матча выдохнули». Волейболист АСК Захватенков — о победе над МГТУ

Центральный блокирующий нижегородского АСК Александр Захватенков прокомментировал победу своей команды в матче с московским МГТУ (3:0) в рамках Суперлиги.
«После матча в первую очередь мы выдохнули, потому что понимали важность этой игры, чтобы подняться выше в турнирной таблице. Задачу на сегодня мы выполнили, сейчас чуть-чуть отдохнём и будем двигаться дальше, настраиваться на встречу с «Динамо».
Самым сложным в матче, наверное, было понимание ответственности этой игры, потому что она выводила нас на одну строчку вверх и приближала к плей-офф. Не то чтобы мы сильно переживали, но чувствовали определённый груз ответственности. Мы разбирали немного других людей перед матчем, но появился новый связка у них, который заменил Казбанова. По нему информации именно в МГТУ особо не было. Готовились к Аношко, но выпустили другого связку. Могу в целом сказать, что справились», — отметил Захватенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.
- 8 февраля 2025
-
11:36
-
11:04
-
10:27
-
09:37
-
09:26
- 7 февраля 2025
-
22:41
-
22:33
-
20:53
-
19:29
-
15:46
-
15:23
-
15:21
-
14:16
-
13:54
-
12:16
-
11:59
-
09:37
-
09:25
- 5 февраля 2025
-
22:55
-
20:39
-
20:08
-
19:56
-
19:37
-
19:22
-
18:43
-
16:42
-
11:30
- 4 февраля 2025
-
17:42
- 3 февраля 2025
-
20:53
-
20:31
-
20:30
-
20:22
-
18:48
-
14:04
-
11:43