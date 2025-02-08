«Даже мечтать не могли о таком». Захватенков — о возобновлении карьеры Виктором Никоненко

Волейболист АСК Александр Захватенков прокомментировал возобновление карьеры Виктора Никоненко. Старший тренер нижегородского клуба попал в заявку клуба в возрасте 44 лет.

«Новость о Викторе Николаевиче восприняли крайне позитивно. Когда его объявили в качестве игрока, зал очень это взбудоражило. Очень много шума было. Не могли даже и мечтать об этом. Когда твой наставник стоит у тебя за плечом на гимне России, это придаёт определённых положительных эмоций. Особенно в конце сезона, когда уже все немного подустали. И, возможно, именно это помогло нам с таким счётом выиграть у МГТУ. Надеюсь, что это не последний раз, когда Виктора Николаевича так объявляют. И мы в итоге увидим его на площадке в качестве игрока», — сказал Захватенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.