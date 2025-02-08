«Зенит» СПб уверенно обыграл «Нову» в матче мужской Суперлиги

Закончился матч 25-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Нова» (Новокуйбышевск). Игра завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:19, 25:17) в пользу команды из Санкт-Петербурга.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице мужской Суперлиги (52 очка). «Нова» располагается на 14-м месте, заработав 14 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.