Краснодарское «Динамо» победило «Омичку» в 22-м туре женской Суперлиги

Сегодня, 8 февраля, волейболистки краснодарского «Динамо» одолели «Омичку» (Омская область) в рамках 22-го тура женской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:17).

В турнирной таблице краснодарское «Динамо» занимает восьмое место. В активе команды 36 очков. «Омичка» располагается на 13-й строчке, заработав 14 очков.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».