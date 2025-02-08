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Краснодарское «Динамо» победило «Омичку» в 22-м туре женской Суперлиги

Краснодарское «Динамо» победило «Омичку» в 22-м туре женской Суперлиги
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Сегодня, 8 февраля, волейболистки краснодарского «Динамо» одолели «Омичку» (Омская область) в рамках 22-го тура женской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:17).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 22-й тур
08 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Кр
Краснодар
Окончен
3 : 0
Омичка
Омская область
Динамо Кр: Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицина, Опря, Евдокимова, Рысева, Афиногенова, Гончарова, Симоненко, Храбрая, Воробьёва
Омичка: Кроткова, Воситова, Щукина, Лопато, Ткачёва, Афонина, Чередникова, Соболева, Мирошниченко, Лялина, Коржова, Горбатюк

В турнирной таблице краснодарское «Динамо» занимает восьмое место. В активе команды 36 очков. «Омичка» располагается на 13-й строчке, заработав 14 очков.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

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