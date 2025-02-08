Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» разгромили «Тулицу» в матче Суперлиги

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» разгромили «Тулицу» в матче Суперлиги
Комментарии

Сегодня, 8 февраля, волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» уверенно обыграли «Тулицу» (Тула) в рамках 22-го тура женской Суперлиги-2024/2025. Матч завершился со счётом 3:0 (26:24, 25:11, 25:17).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 22-й тур
08 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Тулица
Тульская область
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Тулица: Велисевич, Мартинес, Синкевич, Станкевичуте, Беликова, Кондрашова, Архипова, Някина, Боброва, Лебедкина, Жукова

В турнирной таблице «Динамо-Ак Барс» занимает первое место с результатом 62 очка. «Тулица» располагается на 10-й строчке, заработав 19 очков.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

Материалы по теме
Казань проиграла, но это даже хорошо для неё. Почему так?
Казань проиграла, но это даже хорошо для неё. Почему так?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android