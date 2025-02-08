Волейболистки «Динамо-Ак Барс» разгромили «Тулицу» в матче Суперлиги

Сегодня, 8 февраля, волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» уверенно обыграли «Тулицу» (Тула) в рамках 22-го тура женской Суперлиги-2024/2025. Матч завершился со счётом 3:0 (26:24, 25:11, 25:17).

В турнирной таблице «Динамо-Ак Барс» занимает первое место с результатом 62 очка. «Тулица» располагается на 10-й строчке, заработав 19 очков.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».