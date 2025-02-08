Мужская Суперлига: результаты игрового дня 8 февраля

Сегодня, 8 февраля, состоялись матчи 25-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 25-й тур. Результаты 8 февраля:

«Кузбасс» (Кемерово) — «Оренбуржье» (Оренбург) — 3:0 (25:21, 25:23, 27:25);

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Зенит» СПб (Санкт-Петербург) — 0:3 (21:25, 19:25, 17:25).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.