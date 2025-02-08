Женская Суперлига: результаты игрового дня 8 февраля

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Сегодня, 8 февраля, состоялись матчи 22-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 22-й тур. Результаты 8 февраля:

«Динамо Кр» (Краснодар) — «Омичка» (Омская область) — 3:0 (25:20, 25:21, 25:17);

«Минчанка» (Минск) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:1 (25:12, 21:25, 25:21, 25:15);

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Тулица» (Тульская область) — 3:0 (26:24, 25:11, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».