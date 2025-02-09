Мужская Суперлига: расписание игрового дня 9 февраля

Сегодня, 9 февраля, состоятся два заключительных матча 25-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 25-й тур. Расписание на 9 февраля (время московское):

13:00. «Енисей» (Красноярск) — «Факел-Ямал» (Новый Уренгой);

18:00. «Белогорье» (Белгород) — «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.