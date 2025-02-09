Женская Суперлига: расписание игрового дня 9 февраля

Сегодня, 9 февраля, состоятся два матча 22-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 22-й тур (время московское). Расписание на 9 февраля:

17:00. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Спарта» (Нижний Новгород);

17:30. «Динамо» (москва) — «Енисей» (Красноярск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».