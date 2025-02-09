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Московское «Динамо» обыграло «Енисей» в матче женской Суперлиги

Московское «Динамо» обыграло «Енисей» в матче женской Суперлиги
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Сегодня, 9 февраля, волейболистки московского «Динамо» обыграли «Енисей» (Красноярск) в матче 22-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:14, 25:21).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 22-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Енисей
Красноярск
Динамо М: Лазарева, Володина, Купряшкина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Попова, Полякова, Шевчук, Хабибрахманова, Подкопаева
Енисей: Даций, Синицкая, Шляхтова, Бавыкина, Чирович, Попова Мария, Бесман, Салтыкова, Мазина, Охрименко, Савватеева

В турнирной таблице Суперлиги московское «Динамо» занимает четвёртое место с результатом 42 очка. «Енисей» располагается на 12-й строчке, заработав 14 очков.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

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