Московское «Динамо» обыграло «Енисей» в матче женской Суперлиги

Сегодня, 9 февраля, волейболистки московского «Динамо» обыграли «Енисей» (Красноярск) в матче 22-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:14, 25:21).

В турнирной таблице Суперлиги московское «Динамо» занимает четвёртое место с результатом 42 очка. «Енисей» располагается на 12-й строчке, заработав 14 очков.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».