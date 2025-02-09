«Показали нужную агрессию». Бабешин — о второй подряд победе «Динамо» Кр

Главный тренер краснодарского «Динамо» Алексей Бабешин прокомментировал победу своей команды со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:17) в матче с «Омичкой» в рамках 22-го тура женской Суперлиги. Это вторая подряд победа клуба под его руководством.

«Главное – победили! Поэтому все молодцы. У нас была непростая кадровая ситуация до игры. Погода у нас зимняя и не все были здоровы сегодня. Кто-то даже провёл игру, как принято говорить в таких ситуациях, «на морально-волевых». Перед матчем я и сам заболел, но мы справились. Показали, когда это было важно, нужную в игре агрессию. Отмечу тех, кто вошёл в игру – связующую Катю Синицыну, нападающую Анастасию Лабзину», – приводит слова Бабешина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, Бабешин возглавил краснодарское «Динамо» только в конце января 2025 года. Ранее он тренировал «Тулицу».