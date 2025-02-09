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«Показали нужную агрессию». Бабешин — о второй подряд победе «Динамо» Кр

«Показали нужную агрессию». Бабешин — о второй подряд победе «Динамо» Кр
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Главный тренер краснодарского «Динамо» Алексей Бабешин прокомментировал победу своей команды со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:17) в матче с «Омичкой» в рамках 22-го тура женской Суперлиги. Это вторая подряд победа клуба под его руководством.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 22-й тур
08 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Кр
Краснодар
Окончен
3 : 0
Омичка
Омская область
Динамо Кр: Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицина, Опря, Евдокимова, Рысева, Афиногенова, Гончарова, Симоненко, Храбрая, Воробьёва
Омичка: Кроткова, Воситова, Щукина, Лопато, Ткачёва, Афонина, Чередникова, Соболева, Мирошниченко, Лялина, Коржова, Горбатюк

«Главное – победили! Поэтому все молодцы. У нас была непростая кадровая ситуация до игры. Погода у нас зимняя и не все были здоровы сегодня. Кто-то даже провёл игру, как принято говорить в таких ситуациях, «на морально-волевых». Перед матчем я и сам заболел, но мы справились. Показали, когда это было важно, нужную в игре агрессию. Отмечу тех, кто вошёл в игру – связующую Катю Синицыну, нападающую Анастасию Лабзину», – приводит слова Бабешина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, Бабешин возглавил краснодарское «Динамо» только в конце января 2025 года. Ранее он тренировал «Тулицу».

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