«Сегодня желание было». Терзич — о победе «Динамо-Ак Барс» после поражения от «Локомотива»

Главный тренер казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич рассказал, как чувствовала себя команда после первого поражения в сезоне, а также о мотивации игроков перед матчем с «Тулицей» в рамках 22-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (26:24, 25:11, 25:17) в пользу казанских волейболисток.

«Всё в порядке, как и всегда. Это спорт, волейбол, жизнь. Не может быть так, чтобы всегда всё было идеально. Иногда нужно проигрывать, и я думаю, что лучше потерпеть поражение сейчас, чем в плей-офф.

Мы проиграли, потому что у нас не было такого же желания, как у «Локомотива». У них было гораздо больше стремления. Цифры, процент атак были плохими и у нас, и у «Локомотива», возможно, даже хуже, чем у нас. Тем не менее они хотели победить больше, чем мы, и в итоге выиграли. Ничего страшного, мы продолжаем готовиться к плей-офф и ещё к одному Кубку в мае.

Было ли желание сегодня? Да, сегодня желание было. Не могу сказать, что его не было в Калининграде — конечно, оно было. Но видно, что у соперника желания было больше. Это нормально. У нас была серия из 20 побед, и это, конечно, много. Бывают моменты усталости, и это естественно. Сегодня мы сыграли достаточно хорошо, чтобы выиграть, хотя не могу сказать, что это была наша лучшая игра», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.