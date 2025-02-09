«Белогорье» неожиданно проиграло «Динамо-ЛО» в рамках ЧР по волейболу

Сегодня, 9 февраля, волейболисты «Белогорья» (Белгород) потерпели домашнее поражение от «Динамо-ЛО» в матче 25-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 1:3 (22:25, 22:25, 25:23, 21:25).

В турнирной таблице «Белогорье» занимает четвёртое место с результатом 50 очков. «Динамо-ЛО» располагается на седьмой строчке. В активе команды 41 очко. Лидером является казанский «Зенит» (65 очков).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.