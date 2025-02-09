«Белогорье» неожиданно проиграло «Динамо-ЛО» в рамках ЧР по волейболу
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Сегодня, 9 февраля, волейболисты «Белогорья» (Белгород) потерпели домашнее поражение от «Динамо-ЛО» в матче 25-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 1:3 (22:25, 22:25, 25:23, 21:25).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 25-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
1 : 3
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Борило, Авдоченко
В турнирной таблице «Белогорье» занимает четвёртое место с результатом 50 очков. «Динамо-ЛО» располагается на седьмой строчке. В активе команды 41 очко. Лидером является казанский «Зенит» (65 очков).
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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