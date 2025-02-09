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Светлана Гатина перейдёт в турецкий «Зерен Спор» — источник

Светлана Гатина перейдёт в турецкий «Зерен Спор» — источник
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21-летняя российская доигровщица казанского «Динамо-Ак Барс» Светлана Гатина после завершения текущего сезона перейдёт в турецкий «Зерен Спор», где сейчас выступает российская блокирующая Елизавета Кочурина. Об этом сообщает турецкий портал voleybolunsesi.com.

Светлана Гатина начинала спортивную карьеру в системе казанского «Динамо» (2017-2020). С 2020 по 2022 год выступала за нижегородскую «Спарту», следующие два сезона провела в саратовском «Протоне», а перед началом сезона-2024/2025 вернулась в «Динамо-Ак Барс».

Напомним, после 19-го тура турецкой Лиги Султанлар «Зерен Спор» занимает седьмое место в турнирной таблице.

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