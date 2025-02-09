Мужская Суперлига: результаты игрового дня 9 февраля

Сегодня, 9 февраля, состоялись два заключительных матча 25-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 25-й тур. Результаты 9 февраля:

«Енисей» (Красноярск) — «Факел-Ямал» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:22, 25:13, 25:16);

«Белогорье» (Белгород) — «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — 1:3 (22:25, 22:25, 25:23, 21:25).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.