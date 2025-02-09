Женская Суперлига: результаты игрового дня 9 февраля

Сегодня, 9 февраля, состоялись два матча 22-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 22-й тур. Результаты 9 февраля:

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:0 (25:19, 25:20, 25:15);

«Динамо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:22, 25:14, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».