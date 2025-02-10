Тренер «Динамо-ЛО» рассказал, что помогло команде победить «Белогорье»

Старший тренер «Динамо-ЛО» Антон Асташенков после победы над «Белогорьем» со счётом 3:1 (25:22, 25:22, 23:25, 25:21) в рамках 25-го тура мужской Суперлиги рассказал, что помогло команде обыграть соперника.

«Главным фактором стало, что мы неудачно выступили в предыдущих двух турах: в Новосибирске уступили, плюс обидное домашнее поражение от «Урала». Соответственно, команда была полностью настроена, мобилизована.

Хорошо вошли в игру, полностью выполнили ту установку, которая была, там у нас были небольшие изменения, задали ритм этой встрече, о чём говорят первые две с половиной партии. Была отличная борьба, хорошая подача, и съём, и защита, и всё это сработало в концовке. Выделять никого не буду — побеждает команда», — приводит слова Асташенкова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.