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«Играли отвратительно». Александр Волков — о неожиданном поражении «Белогорья»

«Играли отвратительно». Александр Волков — о неожиданном поражении «Белогорья»
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Главный тренер «Белогорья» Александр Волков прокомментировал неожиданное поражение его команды в матче с «Динамо-ЛО» в рамках 25-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 1:3 (22:25, 22:25, 25:23, 21:25).

«У нас ничего не получилось, играли отвратительно. Сложно сказать, в чём проблема. Ни в коем случае не хочу никого обвинять. Будем разбираться, общаться с командой. Но что-то пока не так.

Соперник превзошёл нас во всём, «Динамо-ЛО» хорошо сыграло и на подаче, и в приёме выдержало нашу силовую подачу, справились в атаке. Во всех элементах они были сильнее нас», — приводит слова Волкова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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