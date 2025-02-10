«Нам стыдно». Капитан «Белогорья» раскритиковал игру своей команды в матче с «Динамо-ЛО»

Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин раскритиковал игру своей команды в матче с «Динамо-ЛО» в рамках 25-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 1:3 (22:25, 22:25, 25:23, 21:25).

«Вроде бы сильно мы не выпадали ни в одном элементе и по игре в целом. Хочется сказать болельщикам, которые приехали из Белгорода, и тульским, что нам стыдно за такой, мягко говоря, неуверенный волейбол от нас. Наверное, для нас это будет повод расти и идти вперёд ради людей, которые до конца болеют за нас и видят вот это. Будем стараться, чтобы такого не повторилось.

Помимо того, что мы играли отвратительно там, где могли добавить в каждом элементе, даже тяжело конкретно сказать. То я подачу не могу подать, то в приёме могли посыпаться, на блоке куда-то летим, какой-то общекомандный сумбур.

Только Чжан молодец. Он красавец, старался, бился. А там, конечно, был иск-фактор. Было ощущение, словно я вернулся на 15 лет назад в белгородский ДС «Космос», и Денис Бирюков опять раскрутил нас, как он умеет, растерзал нас всеми возможными способами: подачей, атакой, блоком, показывая свою лучшую игру. А мы просто столбом стояли, не могли ничего сделать.

Помимо их хорошей игры, была у нас проблема, и её придётся решать в очень короткие сроки. Лимит поражений у нас закончился, я очень надеюсь на это. Может быть, лёгкое давление на следующих матчах нас замотивирует», — приводит слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.