Россиянки в турецкой Лиге Султанлар: результаты 20-го тура

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В Турции завершился 20-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 82 очка.

«Кузейбору», за который выступают Анна Лазарева и Маргарита Курило, со счётом 3:0 (32:30, 25:22, 25:18) победил «Сигорта Шоп». Лазарева набрала 21 очко, Курило — 18 очков.

«Зерен Спор» Елизаветы Кочуриной одержал победу со счётом 3:1 (25:22, 24:26, 25:16, 25:22) над «Сарыером». Россиянка принесла команде восемь очков.

«Фенербахче» Арины Федоровцевой победил «Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 3:1 (19:25, 25:13, 25:22, 25:16). Федоровцева набрала 16 очков, Маркова – 19 очков.

После 20-го тура Лиги Султанлар «Фенербахче» Федоровцевой вновь поднялся на первое место в турнирной таблице. «Вакифбанк» Марковой сохранил третье место, а «Кузейбору» Лазаревой и Курило и «Зерен Спор» Кочуриной остались на шестом и седьмом местах соответственно.