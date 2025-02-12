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Юлия Бровкина покинет «Локомотив» после драки с Эбрар Каракурт — источник

Юлия Бровкина покинет «Локомотив» после драки с Эбрар Каракурт — источник
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Волейболистка Юлия Бровкина станет игроком «Заречье-Одинцово», сообщает Volley News. Спортсменка покинет калининградский «Локомотив» после драки с Эбрар Каракурт, которая произошла в начале февраля. Контракт с клубом из Одинцова будет рассчитан на текущий и следующий сезон.

Разногласия между двумя игроками во время тренировки переросли в драку в раздевалке. Волейболисток разнимали их же одноклубницы. Вскоре представительница Турции повредила машину Бровкиной, о чём свидетельствуют камеры наблюдения на территории спорткомплекса.

Сообщается, что Каракурт выдвинула ультиматум, из-за которого руководство «Локомотива» приняло решение отправить Бровкину во вторую команду, выступающую в Высшей лиге А.

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