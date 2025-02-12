ЖВК «Динамо-Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Зораном Терзичем

Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани продлил контракт на один сезон с главным тренером Зораном Терзичем, сообщает официальный сайт клуба.

58-летний сербский специалист возглавляет команду из столицы Татарстана с 2023 года, и под его руководством клуб завоевал чемпионский титул (2024), Кубок легенд (2024), Суперкубок России (2024) и Кубок России (2024).

Также в России Терзич работал с национальной командой страны, а также с такими клубами, как «Динамо» (Москва) и «Омичка».

На данный момент, после 23 туров женской Суперлиги сезона-2024/2025 «Динамо-Ак Барс» возглавляет турнирную таблицу с 62 очками. В ближайшей игре 16 февраля подопечные Терзича встретятся на выезде с саратовским «Протоном».