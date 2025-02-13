Юлия Бровкина покинула калининградский «Локомотив» после драки с Эбрар Каракурт

Волейболистка Юлия Бровкина покинула клуб «Локомотив» из Калининграда. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Мы благодарим Юлю за те шесть лет, что она выступала за «Локо»! За вклад в победы нашей команды, за её самоотдачу, за мощные блоки и быстрые атаки! Спасибо за творческий подход, умение вдохновить и поддержать подруг в трудную минуту! За позитив и настроение!» — написано в заявлении клуба.

Причиной ухода спортсменки из клуба стала драка с одноклубницей Эбрар Каракурт, которая произошла в начале февраля. Разногласия между двумя игроками во время тренировки переросли в драку в раздевалке. Волейболисток разнимали их же одноклубницы. Вскоре представительница Турции повредила машину Бровкиной, о чём свидетельствуют камеры наблюдения на территории спорткомплекса.