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Волейболистка Юлия Бровкина перешла в «Заречье-Одинцово»

Волейболистка Юлия Бровкина перешла в «Заречье-Одинцово»
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Волейболистка Юлия Бровкина присоединилась к клубу «Заречье-Одинцово» после того, как покинула калининградский «Локомотив». Об этом сообщила пресс-служба женской Суперлиги в телеграм-канале.

В «Заречье» также перешла Юлия Максимова из «Ленинградки».

Причиной ухода Бровкиной из «Локомотива» стала драка с одноклубницей Эбрар Каракурт, которая произошла в начале февраля. Разногласия между двумя игроками во время тренировки переросли в драку в раздевалке. Волейболисток разнимали их же одноклубницы. Вскоре представительница Турции повредила машину Бровкиной, о чём свидетельствуют камеры наблюдения на территории спорткомплекса.

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