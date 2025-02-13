Волейболистка Юлия Бровкина перешла в «Заречье-Одинцово»

Волейболистка Юлия Бровкина присоединилась к клубу «Заречье-Одинцово» после того, как покинула калининградский «Локомотив». Об этом сообщила пресс-служба женской Суперлиги в телеграм-канале.

В «Заречье» также перешла Юлия Максимова из «Ленинградки».

Причиной ухода Бровкиной из «Локомотива» стала драка с одноклубницей Эбрар Каракурт, которая произошла в начале февраля. Разногласия между двумя игроками во время тренировки переросли в драку в раздевалке. Волейболисток разнимали их же одноклубницы. Вскоре представительница Турции повредила машину Бровкиной, о чём свидетельствуют камеры наблюдения на территории спорткомплекса.