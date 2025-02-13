Россиянки в итальянской Серии А1: результаты 22-го тура

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В Италии завершился 22-й тур женской волейбольной Серии А1. В ходе матчей россиянки, выступающие за итальянские клубы, суммарно набрали 25 очков.

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, победил «Тальмассонс» со счётом 3:0 (25:15, 25:13, 25:20). Толок набрала 13 очков, Акимова на площадку не вышла.

«Кунео» Анастасии Капраловой со счётом 0:3 (22:25, 17:25, 18:25) уступил «Бусто Арсицио». Россиянка принесла команде 12 очков.

«Кьери» Анастасии Ляшко со счётом 3:2 (22:25, 26:24, 18:25, 25:12, 15:7) победил «Мегабокс Валлефолья» Виктории Кобзарь. Ляшко на площадку не вышла, а Кобзарь не набрала очков.

«Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который играют экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова, победил «Рому» со счётом 3:0 (25:18, 25:22, 25:23). Антропова набрала 20 очков, Котикова на площадку не вышла.

После 22-го тура итальянской Серии А1 «Скандиччи» Котиковой и Антроповой вернулся на второе место в турнирной таблице. «Новара» Толок и Акимовой, «Кьери» Ляшко и «Валлефолья» Кобзарь сохранили четвёртое, пятое и восьмое места соответственно. «Кунео» Капраловой опустился с 10-го на 11-е место.