Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Фенербахче» Федоровцевой и «Вакифбанк» Марковой сыграют в полуфинале Кубка Турции

«Фенербахче» Федоровцевой и «Вакифбанк» Марковой сыграют в полуфинале Кубка Турции
Комментарии

Женские волейбольные клубы «Вакифбанк», за который выступает российская доигровщица Марина Маркова, и «Фенербахче», где играет Арина Федоровцева, вышли в полуфинал Кубка Турции.

На этапе четвертьфиналов «Вакифбанк» Марковой обыграл «Галатасарай» со счётом 3:2 (25:20, 26:28, 25:17, 18:25, 15:12). Россиянка набрала 38 очков и стала самым результативным игроком встречи.

«Фенербахче» Федоровцевой прошёл в полуфинал после победы над «Бахчеливлером» со счётом 3:0 (25:13, 25:20, 25:13). Россиянка принесла команде 17 очков.

В 1/2 финала «Вакифбанк» сыграет с «Экзачибаши», который выбил из борьбы за Кубок «Кузейбору» Анны Лазаревой и Маргариты Курило. Соперником «Фенербахче» станет победитель пары «Тюрк Хава Йоллари» — «Бешикташ».

Материалы по теме
Светлана Гатина перейдёт в турецкий «Зерен Спор» — источник
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android