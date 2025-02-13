«Фенербахче» Федоровцевой и «Вакифбанк» Марковой сыграют в полуфинале Кубка Турции

Женские волейбольные клубы «Вакифбанк», за который выступает российская доигровщица Марина Маркова, и «Фенербахче», где играет Арина Федоровцева, вышли в полуфинал Кубка Турции.

На этапе четвертьфиналов «Вакифбанк» Марковой обыграл «Галатасарай» со счётом 3:2 (25:20, 26:28, 25:17, 18:25, 15:12). Россиянка набрала 38 очков и стала самым результативным игроком встречи.

«Фенербахче» Федоровцевой прошёл в полуфинал после победы над «Бахчеливлером» со счётом 3:0 (25:13, 25:20, 25:13). Россиянка принесла команде 17 очков.

В 1/2 финала «Вакифбанк» сыграет с «Экзачибаши», который выбил из борьбы за Кубок «Кузейбору» Анны Лазаревой и Маргариты Курило. Соперником «Фенербахче» станет победитель пары «Тюрк Хава Йоллари» — «Бешикташ».