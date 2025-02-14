Мужская Суперлига: результаты игрового дня 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, состоялись матчи 26-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 26-й тур:

МГТУ (Москва) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 0:3 (22:25, 23:25, 18:25);

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Енисей» (Красноярск) — 3:2 (23:25, 25:20, 17:25, 25:22, 15:12).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.