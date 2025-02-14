Женская Суперлига: результаты игрового дня 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, состоялся матч 23-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 23-й тур:

«Енисей» (Красноярск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 1:3 (24:26, 16:25, 25:20, 18:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».