Мужская Суперлига: расписание игрового дня 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, состоятся матчи 26-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 26-й тур. Расписание на 15 февраля (время московское):

15:00. «Локомотив» (Новосибирск) — «Белогорье» (Белгород);

17:00. «Газпром-Югра» (Сургут) — «НОВА» (Новокуйбышевск).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.