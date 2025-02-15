Женская Суперлига: расписание игрового дня 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, пройдут матчи 23-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 23-й тур (время московское):

15:00 «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо М» (Москва);

17:00 «Спарта» (Нижний Новгород) — «Динамо Кр» (Краснодар);

20:00 «Локомотив К» (Калининградская область) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».