Доминиканка Тапиа стала игроком калининградского «Локомотива»
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Фото: ЖВК Локомотив
Диагональная сборной Доминиканы Алондра Тапиа стала игроком калининградского «Локомотива». Волейболистка уже прилетела в Калининград и поможет команде в оставшейся части сезона женской Суперлиги.
Этот сезон 20-летняя волейболистка начинала в чемпионате Китая, выступая за «Тяньцзинь». Также в её карьере были доминиканский клуб «Вега», японский «Фурукава» и перуанский «Депортиво Хеминис».
В сборной Доминиканы Тапиа участвовала в Лиге наций и Олимпиаде-2024 в Париже, где команда дошла до четвертьфинала.
После 22 туров «Локомотив» занимает вторую позицию в турнирной таблице женской Суперлиги, одержав 18 побед.
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