Доминиканка Тапиа стала игроком калининградского «Локомотива»

Фото: ЖВК Локомотив

Диагональная сборной Доминиканы Алондра Тапиа стала игроком калининградского «Локомотива». Волейболистка уже прилетела в Калининград и поможет команде в оставшейся части сезона женской Суперлиги.

Этот сезон 20-летняя волейболистка начинала в чемпионате Китая, выступая за «Тяньцзинь». Также в её карьере были доминиканский клуб «Вега», японский «Фурукава» и перуанский «Депортиво Хеминис».

В сборной Доминиканы Тапиа участвовала в Лиге наций и Олимпиаде-2024 в Париже, где команда дошла до четвертьфинала.

После 22 туров «Локомотив» занимает вторую позицию в турнирной таблице женской Суперлиги, одержав 18 побед.