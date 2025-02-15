Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Доминиканка Тапиа стала игроком калининградского «Локомотива»

Доминиканка Тапиа стала игроком калининградского «Локомотива»
Комментарии

Фото: ЖВК Локомотив

Диагональная сборной Доминиканы Алондра Тапиа стала игроком калининградского «Локомотива». Волейболистка уже прилетела в Калининград и поможет команде в оставшейся части сезона женской Суперлиги.

Этот сезон 20-летняя волейболистка начинала в чемпионате Китая, выступая за «Тяньцзинь». Также в её карьере были доминиканский клуб «Вега», японский «Фурукава» и перуанский «Депортиво Хеминис».

В сборной Доминиканы Тапиа участвовала в Лиге наций и Олимпиаде-2024 в Париже, где команда дошла до четвертьфинала.

После 22 туров «Локомотив» занимает вторую позицию в турнирной таблице женской Суперлиги, одержав 18 побед.

Турнирная таблица женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android