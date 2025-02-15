«Стояла бы задача выиграть титул». Диагональный «Зенита-Казань» Клец — о Лиге чемпионов

Диагональный казанского «Зенита» Кирилл Клец поделился своим мнением о том, как мог бы выступить его клуб в Лиге чемпионов.

«Я уверен, что у нас бы задача стояла выиграть этот титул. И мы бы точно боролись до последнего. Как бы сложилось, мы не знаем, потому что мы сейчас там не участвуем. Но я уверен, что российские команды были бы в топах. Возможно, даже и выиграли бы её, ведь Казань уже неоднократно побеждала в Лиге чемпионов», — отметил Клец в интервью «Татар-Информ».

«Зенит-Казань» — шестикратный победитель Лиги чемпионов. В нынешнем чемпионате мужской Суперлиги команда Алексея Вербова лидирует, проиграв лишь один матч.