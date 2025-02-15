«Ругать и хвалить не за что». Тренер «Динамо-Урал» Малышев — о победе над МГТУ

Старший тренер «Динамо-Урал» Антон Малышев прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура Суперлиги над МГТУ (3:0).
«Судя по результату матча, по самой игре — достаточно тяжело. Вязко, всё-таки играли в гостях. Ну и МГТУ достаточно цепко моментами. Они просто не реализовали свои мячи. Мы забили, но я бы не сказал, что мы играли с огоньком. Однако свой результат мы получили, этим довольны. Отправляемся домой готовиться дальше. Ну, ругать и хвалить особо не за что. Рабочий момент, рабочий процесс, игра, счёт 3:0. Молодцы, выступили, не дали ни одной партии, не отпустили. Неплохо», — цитирует Малышева сайт Всероссийской федерации волейбола.
Уфимский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, выиграв 15 из 24 матчей. МГТУ находится на последней, 15-й строчке, выиграв 3 встречи из 24.
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