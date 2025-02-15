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Тренер «Динамо-ЛО» Климкин: с основным составом определимся ближе к плей-офф

Тренер «Динамо-ЛО» Климкин: с основным составом определимся ближе к плей-офф
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Главный тренер «Динамо-ЛО» Александр Климкин прокомментировал домашнюю победу над «Енисеем» (3:2) в матче 26-го тура мужской Суперлиги.

«Хочу отметить хорошую игру команды Красноярска. Ребята — молодцы, очень хороший был настрой у них. Видно было, что они приехали взять реванш за поражение в первом круге.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 26-й тур
14 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
3 : 2
Енисей
Красноярск
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило, Авдоченко
Енисей: Мурашко, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров

Заметно, что те ребята, которые у нас начинали, в какой-то момент устали, наелись. Другие ребята очень эмоционально вышли на замену и помогли. У нас по плану, чтобы вся команда была на площадке, чтобы все выступали, все имели игровую практику к плей-офф. Поэтому сегодня у нас начинает один состав, завтра — другой. Позже, конечно, ближе к плей-офф, мы определимся, кто будет основным, а кто нет. Считаю, что на данный момент у нас любого игрока можно выпускать, и он будет основной. Сейчас все основные», — приводит слова Климкина официальный сайт клуба.

«Динамо-ЛО» после этой победы идёт на седьмой позиции, выиграв 15 матчей из 25. У «Енисея» 13 побед в 24 играх и восьмая строчка.

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