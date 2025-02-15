Тренер «Динамо-ЛО» Климкин: с основным составом определимся ближе к плей-офф

Главный тренер «Динамо-ЛО» Александр Климкин прокомментировал домашнюю победу над «Енисеем» (3:2) в матче 26-го тура мужской Суперлиги.

«Хочу отметить хорошую игру команды Красноярска. Ребята — молодцы, очень хороший был настрой у них. Видно было, что они приехали взять реванш за поражение в первом круге.

Заметно, что те ребята, которые у нас начинали, в какой-то момент устали, наелись. Другие ребята очень эмоционально вышли на замену и помогли. У нас по плану, чтобы вся команда была на площадке, чтобы все выступали, все имели игровую практику к плей-офф. Поэтому сегодня у нас начинает один состав, завтра — другой. Позже, конечно, ближе к плей-офф, мы определимся, кто будет основным, а кто нет. Считаю, что на данный момент у нас любого игрока можно выпускать, и он будет основной. Сейчас все основные», — приводит слова Климкина официальный сайт клуба.

«Динамо-ЛО» после этой победы идёт на седьмой позиции, выиграв 15 матчей из 25. У «Енисея» 13 побед в 24 играх и восьмая строчка.