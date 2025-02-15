Волейболисты «Белогорья» прервали победную серию «Локомотива» из шести матчей
Поделиться
Сегодня, 15 февраля, в Новосибирске состоялся матч 26-го тура мужской PARI Суперлиги-2024/2025, в котором местный «Локомотив» уступил волейболистам «Белогорья». Игра завершилась победой белгородцев со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:22). Тем самым гости прервали серию побед «Локомотива» из шести матчей.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 26-й тур
15 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
0 : 3
Белогорье
Белгород
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кобзарь
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Молдавский, Тетюхин, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
В турнирной таблице «Белогорье» вплотную подобралось к находящемуся на втором месте «Локомотиву» (54 очка) и располагается на третьей строчке (53). С отрывом в 11 очков от новосибирцев лидирует казанский «Зенит».
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
Комментарии
- 15 февраля 2025
-
17:00
-
15:59
-
15:19
-
14:34
-
13:54
-
10:14
-
10:02
- 14 февраля 2025
-
23:41
-
23:30
-
09:33
-
09:24
- 13 февраля 2025
-
20:25
-
16:42
-
12:35
-
11:49
- 12 февраля 2025
-
22:26
-
20:33
- 11 февраля 2025
-
19:15
- 10 февраля 2025
-
22:36
-
17:32
-
17:24
-
17:17
-
13:55
-
09:41
- 9 февраля 2025
-
22:56
-
21:40
-
20:46
-
20:31
-
20:24
-
20:15
-
19:12
-
10:00
-
09:51
- 8 февраля 2025
-
22:32
-
21:49