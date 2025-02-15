Волейболисты «Белогорья» прервали победную серию «Локомотива» из шести матчей

Сегодня, 15 февраля, в Новосибирске состоялся матч 26-го тура мужской PARI Суперлиги-2024/2025, в котором местный «Локомотив» уступил волейболистам «Белогорья». Игра завершилась победой белгородцев со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:22). Тем самым гости прервали серию побед «Локомотива» из шести матчей.

В турнирной таблице «Белогорье» вплотную подобралось к находящемуся на втором месте «Локомотиву» (54 очка) и располагается на третьей строчке (53). С отрывом в 11 очков от новосибирцев лидирует казанский «Зенит».

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.