Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболисты «Белогорья» прервали победную серию «Локомотива» из шести матчей

Волейболисты «Белогорья» прервали победную серию «Локомотива» из шести матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 февраля, в Новосибирске состоялся матч 26-го тура мужской PARI Суперлиги-2024/2025, в котором местный «Локомотив» уступил волейболистам «Белогорья». Игра завершилась победой белгородцев со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:22). Тем самым гости прервали серию побед «Локомотива» из шести матчей.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 26-й тур
15 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
0 : 3
Белогорье
Белгород
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кобзарь
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Молдавский, Тетюхин, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев

В турнирной таблице «Белогорье» вплотную подобралось к находящемуся на втором месте «Локомотиву» (54 очка) и располагается на третьей строчке (53). С отрывом в 11 очков от новосибирцев лидирует казанский «Зенит».

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Турнирная таблица Суперлиги (м)
Календарь Суперлиги (м)
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android