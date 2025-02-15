Калининградский «Локомотив» обыграл «Уралочку-НТМК» в 23-м туре женской Суперлиги

Сегодня, 15 февраля, состоялся матч 23-го тура женской Суперлиги-2024/2025, где встречались калининградский «Локомотив» и «Уралочка-НТМК» из Свердловской области. Матч завершился со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:19, 25:23) в пользу «Локомотива».

Далее «Локомотив» сыграет с московским «Динамо», а «Уралочка-НТМК» встретится с волейболистками «Протона» (Саратов).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».