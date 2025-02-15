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Калининградский «Локомотив» обыграл «Уралочку-НТМК» в 23-м туре женской Суперлиги

Калининградский «Локомотив» обыграл «Уралочку-НТМК» в 23-м туре женской Суперлиги
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Сегодня, 15 февраля, состоялся матч 23-го тура женской Суперлиги-2024/2025, где встречались калининградский «Локомотив» и «Уралочка-НТМК» из Свердловской области. Матч завершился со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:19, 25:23) в пользу «Локомотива».

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 23-й тур
15 февраля 2025, суббота. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 1
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Воронкова, Галкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Уралочка-НТМК: Хлебникова, Зверева, Джиоева, Карполь, Чернышёва, Бондаренко, Трухина, Фитисова, Павлова, Ваганова, Швыдкая, Протопопова

Далее «Локомотив» сыграет с московским «Динамо», а «Уралочка-НТМК» встретится с волейболистками «Протона» (Саратов).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».

Календарь женской Супрелиги
Турнирная таблица женской Супрелиги
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