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Кашин выделил одного игрока «Ленинградки» в матче с «Енисеем»

Кашин выделил одного игрока «Ленинградки» в матче с «Енисеем»
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Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал результат встречи с красноярским «Енисеем» в рамках 23-го тура женской Суперлиги, а также выделил одну волейболистку в составе своей команды. Матч завершился со счётом 3:1 (26:24, 25:16, 20:25, 25:18) в пользу спортсменок из Санкт-Петербурга.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 23-й тур
14 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 3
Ленинградка
Санкт-Петербург
Енисей: Синицкая, Шляхтова, Бавыкина, Чирович, Попова Мария, Костина, Бесман, Салтыкова, Мазина, Охрименко, Савватеева, Распутина
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Цибулько, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова

«Единственный шанс «Енисея» был в том, чтобы максимально рисковать на подаче. Они проиграли 30 очков своими ошибками. И если бы они так не рисковали, то не было бы той подачи, как в первой партии. У нас одна из лучших принимающих лиги Кутюкова, и даже ей сложно было принять подачу Охрименко.

Мы готовились к другой игре, рассчитывали, что там будет Даций, тогда была бы другая игра, а так они вышли и наотмашь подавали. Сегодня хочу выделить одного человека, который от начала и до конца игры показала себя суперпрофессионалом и была на голову сильнее всех, кто играл в этом матче – это Анна Мельникова. Спасибо ей», – приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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