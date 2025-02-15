Кашин выделил одного игрока «Ленинградки» в матче с «Енисеем»

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал результат встречи с красноярским «Енисеем» в рамках 23-го тура женской Суперлиги, а также выделил одну волейболистку в составе своей команды. Матч завершился со счётом 3:1 (26:24, 25:16, 20:25, 25:18) в пользу спортсменок из Санкт-Петербурга.

«Единственный шанс «Енисея» был в том, чтобы максимально рисковать на подаче. Они проиграли 30 очков своими ошибками. И если бы они так не рисковали, то не было бы той подачи, как в первой партии. У нас одна из лучших принимающих лиги Кутюкова, и даже ей сложно было принять подачу Охрименко.

Мы готовились к другой игре, рассчитывали, что там будет Даций, тогда была бы другая игра, а так они вышли и наотмашь подавали. Сегодня хочу выделить одного человека, который от начала и до конца игры показала себя суперпрофессионалом и была на голову сильнее всех, кто играл в этом матче – это Анна Мельникова. Спасибо ей», – приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.