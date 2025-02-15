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В «Заречье» рассказали о взаимодействии с новыми игроками Бровкиной и Максимовой

В «Заречье» рассказали о взаимодействии с новыми игроками Бровкиной и Максимовой
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Старший тренер «Заречье-Одинцово» Алексей Гатин и доигровщица Алина Богданова прокомментировали результат матча Суперлиги с «Тулицей» и рассказали о взаимодействии с новыми одноклубницами. Клуб провёл первый матч с новыми игроками в составе – блокирующей Юлией Бровкиной, перешедшей из калининградского «Локомотива», и диагональной Юлией Максимовой из «Ленинградки». Встреча с «Тулицей» завершилась поражением со счётом 2:3 (25:23, 16:25, 20:25, 25:22, 8:15).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 23-й тур
13 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
2 : 3
Тулица
Тульская область
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Дворникова, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Богданова, Жаброва, Козлова, Бирюкова, Кострова, Бровкина
Тулица: Велисевич, Мартинес, Синкевич, Станкевичуте, Беликова, Ковалёва, Кондрашова, Архипова, Някина, Ахмедова, Боброва, Лебедкина, Жукова

«Выигрыш или проигрыш зависит от действий команды. Данный матч был напряжённый и нестандартный. У нас на площадке появилось два новых игрока. Теперь нам надо понять, как наладить взаимодействие с этими волейболистками, чтобы мы играли командой.

В этом матче «Тулица» очень хорошо атаковала. Мы, в свою очередь, не смогли организовать своё нападение, плюс были проблемы на блоке и в защите. Надо всё осмыслить и понять, что нам сделать, чтобы «картинка ожила». У нас всё есть, только надо сложить это вместе», – приводит слова Гатина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

«Девчонки приехали только сегодня, и у нас была только одна утренняя тренировка, за которую мало что можно было понять. Пока у нас взаимодействий с новичками никаких. Мы сейчас на площадке первый раз встретились, впервые друг друга чувствовали. Мы старались, пытались их поддержать сегодня. Думаю, что дальше будет больше сыгранности и новые игроки нам помогут», – сказала Богданова.

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