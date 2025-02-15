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Мужская Суперлига: результаты игрового дня 15 февраля

Мужская Суперлига: результаты игрового дня 15 февраля
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Сегодня, 15 февраля, состоялись матчи 26-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 26-й тур. Результаты 15 февраля:

  • «Локомотив» (Новосибирск) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (19:25, 22:25, 22:25);
  • «Газпром-Югра» (Сургут) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:2 (25:14, 18:25, 25:19, 20:25, 15:13).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Календарь мужской Суперлиги
Турнирная таблица мужской Суперлиги
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