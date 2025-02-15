Женская Суперлига: результаты игрового дня 15 февраля

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Сегодня, 15 февраля, состоялись матчи 23-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 23-й тур. Результаты 15 февраля:

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (22:25, 16:25, 25:23, 28:26, 9:15);

«Спарта» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Краснодар) — 1:3 (14:25, 25:14, 22:25, 18:25);

«Локомотив» (Калининградская область) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:1 (22:25, 25:18, 25:19, 25:23).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».