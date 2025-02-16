Мужская Суперлига: расписание игрового дня 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, пройдут матчи 26-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 26-й тур. Расписание 16 февраля (время московское):

16:00 — «Оренбуржье» (Оренбург) — «Зенит-Казань» (Казань);

16:00 — «Факел-Ямал» (Новый Уренгой) — «Кузбасс» (Кемерово);

18:00 — «Динамо» (Москва) — АСК (Нижний Новгород).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.