«Категорический провал». Константинов — о поражении в матче с «Белогорьем»

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал поражение в матче с «Белогорьем» в рамках 26-го тура мужской Суперлиги. Встреча на домашней площадке новосибирцев завершилась со счётом 3:0 (19:25, 22:25, 22:25) в пользу соперника.

«Категорический провал на приёме, даже без максимального риска у «Белогорья». Мы катастрофически принимали среднюю подачу. Отсюда вытекает проваленный съём, а без него нельзя выиграть.

Гости играли в свою игру, а мы так и не справились. Может быть, в концовке третьей партии – как только мы приблизились, снова ошиблись в приёме, и игра закончилась», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.