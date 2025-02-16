«Не знаю, что они там съели». Сивожелез — об игроках «Белогорья» в матче с «Локомотивом»

Доигровщик «Локомотива» Евгений Сивожелез поделился эмоциями после поражения на домашней площадке в матче с «Белогорьем» в рамках 26-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 0:3 (19:25, 22:25, 22:25).

«0:3 в домашних стенах, тем более в Новосибирске. Тут любят волейбол, эту атмосферу знаю. Уверен, что больно каждому игроку. «Белогорье» играло спокойно, расслабленно, не знаю, что они там съели. Мы, наоборот, были очень скованны. Нам нужно добавлять, будем работать. Впереди важные матчи», – приводит слова Сивожелеза пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Белогорье» прервало серию побед «Локомотива» из шести матчей.