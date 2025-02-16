Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Не знаю, что они там съели». Сивожелез — об игроках «Белогорья» в матче с «Локомотивом»

«Не знаю, что они там съели». Сивожелез — об игроках «Белогорья» в матче с «Локомотивом»
Комментарии

Доигровщик «Локомотива» Евгений Сивожелез поделился эмоциями после поражения на домашней площадке в матче с «Белогорьем» в рамках 26-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 0:3 (19:25, 22:25, 22:25).

«0:3 в домашних стенах, тем более в Новосибирске. Тут любят волейбол, эту атмосферу знаю. Уверен, что больно каждому игроку. «Белогорье» играло спокойно, расслабленно, не знаю, что они там съели. Мы, наоборот, были очень скованны. Нам нужно добавлять, будем работать. Впереди важные матчи», – приводит слова Сивожелеза пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Белогорье» прервало серию побед «Локомотива» из шести матчей.

Материалы по теме
«Категорический провал». Константинов — о поражении в матче с «Белогорьем»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android