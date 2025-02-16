Александр Волков рассказал, что помогло «Белогорью» одержать победу над «Локомотивом»

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков рассказал, что помогло его команде одержать победу над новосибирским «Локомотивом» со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:22). Белгородские спортсмены прервали серию побед «Локомотива» из шести матчей.

«Не думали о реванше над «Локомотивом», больше искали свою игру. Последний матч с «Динамо-ЛО» сложился печально, это поражение придало нам определённый «пинок».

Мы сделали выводы, поговорили с командой, поняли, куда нам двигаться дальше. Сегодня нашли свой классный волейбол, ребята молодцы, без провалов провели игру», – приводит слова Волкова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.