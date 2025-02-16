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«Мурашки по телу». Ольга Костюкевич — о первом домашнем матче в составе «Локомотива»

«Мурашки по телу». Ольга Костюкевич — о первом домашнем матче в составе «Локомотива»
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Либеро калининградского «Локомотива» Ольга Костюкевич рассказала о дебютном домашнем матче в составе своей новой команды. Команда Андрея Воронкова победила «Уралочку-НТМК» (3:1).

«Было непривычно. Но когда вышла уже игроком «Локомотива», то появилось какое-то предвкушение, волнение. Мурашки по телу, особенно в конце игры, когда обменивались традиционной кричалкой с болельщиками. Такие положительные эмоции. Особенно понравилось, как встретили фанаты, как будто ты дома.

На самом деле переживала, даже с момента приезда переживала и волновалась. Все мы живые люди, хоть и профессионалы, но волнение у нас всегда присутствует. Но в день игры встала и меня уже подотпустило. Настроилась, вышла и надеюсь, что порадовала своей игрой болельщиков», — рассказала Костюкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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