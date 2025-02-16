«До плей-офф наладим взаимопонимание». Ольга Костюкевич — об адаптации к игре «Локомотива»

Либеро калининградского «Локомотива» Ольга Костюкевич рассказала о процессе адаптации в новой команде. Волейболистка перешла в калининградский клуб из саратовского «Протона».

«Я думаю, как раз три игры до плей-офф понадобятся, чтобы найти полное взаимопонимание. Надеюсь, что мы максимально быстро сыграемся. В основном в защите и страховке приходится перестраиваться. Особенно когда четыре года играла по одной тактике. Да, где-то хочется больше взять, а где-то этого, наоборот, делать не нужно. Такие должны быть взаимосвязи, чтобы чувствовать друг друга, где кто стоит и кто должен брать определённый мяч», — сказала Костюкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.