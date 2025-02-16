Казанский «Зенит» в трёх партиях обыграл «Оренбуржье» в матче мужской Суперлиги
Поделиться
Сегодня, 16 февраля, волейболисты казанского «Зенита» на выезде обыграли «Оренбуржье» (Оренбург). Матч 26-го тура чемпионата России завершился в трёх партиях со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:20).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 26-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбуржье
Оренбург
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Оренбуржье: Чекмизов, Александров, Зинченко, Сафонов, Сподобец, Андреев, Бестужев, Свентицкис, Максименко, Рахматуллин, Панов, Коченов, Хлякин, Моисеев
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Жогов, Красильников
В турнирной таблице чемпионата России по волейболу казанский «Зенит» занимает первое место с результатом 68 очков. «Газпром-Югра» располагается на 12-й строчке. На счету команды 18 очков.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 февраля 2025
-
17:34
-
17:18
-
16:41
-
16:15
-
16:03
-
15:53
-
11:58
-
11:06
- 15 февраля 2025
-
23:51
-
23:44
-
23:09
-
22:52
-
22:08
-
17:00
-
15:59
-
15:19
-
14:34
-
13:54
-
10:14
-
10:02
- 14 февраля 2025
-
23:41
-
23:30
-
09:33
-
09:24
- 13 февраля 2025
-
20:25
-
16:42
-
12:35
-
11:49
- 12 февраля 2025
-
22:26
-
20:33
- 11 февраля 2025
-
19:15
- 10 февраля 2025
-
22:36
-
17:32
-
17:24
-
17:17