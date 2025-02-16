Казанский «Зенит» в трёх партиях обыграл «Оренбуржье» в матче мужской Суперлиги

Сегодня, 16 февраля, волейболисты казанского «Зенита» на выезде обыграли «Оренбуржье» (Оренбург). Матч 26-го тура чемпионата России завершился в трёх партиях со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:20).

В турнирной таблице чемпионата России по волейболу казанский «Зенит» занимает первое место с результатом 68 очков. «Газпром-Югра» располагается на 12-й строчке. На счету команды 18 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.