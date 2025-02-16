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Казанский «Зенит» в трёх партиях обыграл «Оренбуржье» в матче мужской Суперлиги

Казанский «Зенит» в трёх партиях обыграл «Оренбуржье» в матче мужской Суперлиги
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Сегодня, 16 февраля, волейболисты казанского «Зенита» на выезде обыграли «Оренбуржье» (Оренбург). Матч 26-го тура чемпионата России завершился в трёх партиях со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:20).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 26-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбуржье
Оренбург
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Оренбуржье: Чекмизов, Александров, Зинченко, Сафонов, Сподобец, Андреев, Бестужев, Свентицкис, Максименко, Рахматуллин, Панов, Коченов, Хлякин, Моисеев
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Жогов, Красильников

В турнирной таблице чемпионата России по волейболу казанский «Зенит» занимает первое место с результатом 68 очков. «Газпром-Югра» располагается на 12-й строчке. На счету команды 18 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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